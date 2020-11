Samo še do 11. novembra, lahko dostopate do brezplačnih športnih vsebin z letošnjega Migimigi dneva, največje vseslovenske rekreacije. Za dostop do vsebin oddajte le prijavo na www.migimigidan.si in tudi vi zamigajte doma ter ohranite telesno pripravljenost tudi v teh časih, ko je dostop do rekreativnih prostorov onemogočen. Hitro razmigajte prste, časa za prijavo ni več veliko! preberite več » ...