Najprej uši, nato prstni odtis: prvi pogled v center z nezakonitimi mladoletniki RTV Slovenija Sprva odstranitev uši, nato psihološki test in odvzem prstnih odtisov, šele nato lahko mladoletni prebežniki vzpostavijo stik s skrbniki v ZDA. Ameriški predsednik Joe Biden je novinarjem prvič do zdaj dovolil dostop do objekta z nezakonitimi priseljenci.

