Navalnega so premestili v bolnišnico RTV Slovenija Zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, čigar zdravstveno stanje se zaradi dva tedna trajajoče gladovne stavke slabša, so premestili v bolnišnico za zapornike, so sporočili iz uprave zapora, kjer prestaja kazen.

