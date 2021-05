Amazonski pragozd v ozračje spustil več CO2-ja, kot ga je iz njega posrkal RTV Slovenija Zaradi izsekavanja amazonskega deževnega pragozda, tudi s požigi, so ta pljuča sveta med letoma 2010 in 2019 v ozračje sprostila za kar 20 odstotkov več ogljikovega dioksida, kot so ga iz njega posrkala, je pokazala raziskava.

Sorodno









Oglasi