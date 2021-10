Kitajska vojaška letala znova v zračni prostor Tajvana. ZDA pozivajo h koncu provokacij. RTV Slovenija Kitajska vojaška letala so znova priletela v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe. V zadnjih dveh dneh so našteli po 38 in 39 kitajskih bojnih letal, kar sta bila največja vdora doslej. Zdaj poročajo o 16 letalih.

