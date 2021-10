Cene energentov gredo v nebo, GZS poziva k ukrepanju: "Nujne so takojšnje in sistemske rešitve" RTV Slovenija GZS je zaradi močne rasti cen energentov vlado pozvala k nujnemu ukrepanju. "Smo sredi največje krize v energetiki do zdaj, gre za preživetje. Nujne so takojšnje in in sistemske rešitve," je opozoril predsednik GZS-ja Tibor Šimunka.

