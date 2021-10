Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige in Kendrick Lamar na 56. Super Bowlu RTV Slovenija Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige in Kendrick Lamar bodo prvič skupaj nastopili, in to na odru največjega športnega dogodka onkraj Atlantika, finala ameriškega nogometa NFL.

