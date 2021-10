Na Haitiju ugrabili več ameriških misijonarjev in njihovih družinskih članov RTV Slovenija V bližini haitijskega glavnega mesta Port-au-Prince so oboroženci v soboto ugrabili okoli 15 ameriških misijonarjev in njihovih družinskih članov. Med ugrabljenimi so tudi otroci, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na varnostne vire.

