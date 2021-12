V Ledavskem in Gajševskem jezeru zaznali prisotnost pesticidov RTV Slovenija Podatki monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji so pokazali obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih Ledavsko in Gajševsko jezero, medtem ko Blejsko in Bohinjsko jezero nista obremenjena s pesticidi.

Oglasi