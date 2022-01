Macron za vključitev pravice do splava v listino EU-ja o temeljnih pravicah RTV Slovenija Francoski predsednik Emmanuel Macron se je ob predstavitvi prednostnih nalog francoskega predsedovanja Svetu EU-ja zavzel za vključitev zaščite okolja in pravice do splava v listino EU-ja o temeljnih pravicah.

Sorodno

































Oglasi