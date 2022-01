V četrtek 14.714 PCR-testov in 9852 okužb, laboratoriji še vedno polno obremenjeni RTV Slovenija V četrtek so Laboratoriji ob 14. 714 PCR-testih potrdili 9858 okužb, delež pozitivnih testov je bil 67-odstoten. Nacionalni laboratoriji so še vedno preobremenjeni z odvzetimi PCR-brisi in jih pošiljajo v Nemčijo.

Sorodno























































Oglasi