V Postojni izdali gradbeno dovoljenje za postavitev delavskega naselja v Orehku RTV Slovenija V Postojni so turškemu podjetju Yapi Merkezi izdali gradbeno dovoljenje za delavsko naselje v Orehku. Potem ko so inšpektorji ugotovili, da gradnja naselja poteka že od septembra, čeprav dovoljenje še ni bilo izdano, so gradnjo namreč ustavili.

