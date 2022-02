Film o gigantu Iskra Delta in prezrtem svetovnem računalniškem podvigu RTV Slovenija V Kinodvoru bodo premierno prikazali dokumentarni film Iskre v času – svetovni računalniški podvig scenarista in režiserja Jurija Grudna, ki sledi zgodbi vrtoglavega vzpona in padca slovenskega informacijsko-tehnološkega giganta Iskra Delta.

