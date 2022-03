Dodik ni uspel s predlogom, da BiH zavzame nevtralno stališče do ruske agresije v Ukrajini RTV Slovenija Srbski član predsedstva BiH-a Milorad Dodik je na seji predsedstva skušal vsiliti sprejetje odločitve o nevtralnosti BiH-a do ruske invazije na Ukrajino, a sta hrvaški in bošnjaški član predsedstva njegov predlog zavrnila.

