Pahor in Han na dogodku v Ankari za krepitev gospodarskega sodelovanja RTV Slovenija Drugi dan državniškega obiska predsednika Boruta Pahorja v Turčiji je namenjen tudi gospodarskemu sodelovanju. V Ankari je potekala poslovna okrogla miza slovenskih in turških podjetij, udeležence sta nagovorila Pahor in gospodarski minister Han.

