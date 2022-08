Koprčani na Bonifiki napolnili mrežo Kalcerja RTV Slovenija Nogometaši Kopra so v obračunu do 5. kroga drugo- in tretjeuvrščenega moštva Prve lige s kar 5:0 odpravil Kalcer Radomlje. Mura in Tabor Sežana sta se razšla brez zmagovalca (2:2).

