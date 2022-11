Tisoč in en gol, slovesno odprtje SP-ja in uvodna tekma Katar - Ekvador RTV Slovenija Nogomet je poln presenečenj in Katarci bodo poskušali to dokazati na 22. svetovnem prvenstvu, za uvod proti Ekvadorju. SP 2022 se bo začel ob 17. 00, še prej boste (po 16. 15) lahko spremljali slavnostno odprtje, a studio se na TV SLO 2 začne ob 15. 30.