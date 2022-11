Golob: Korupcijo bomo izgnali iz zdravstva in vrnili pravno državo v Slovenijio RTV Slovenija S poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu in ministrski ekipi se je začela redna novembrska sejo DZ-ja. Poslanska vprašanja premierju Golobu bodo tokrat med drugim o kriminalu, varovanih osebah, izbrisu napotnic in stanovanjski problematiki.