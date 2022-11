Nižje ležeče predele obale znova poplavlja morje, gasilci zavarovali Tartinijev trg RTV Slovenija Padavine, ki so zajele večji del Slovenije, so se umirile, nižji predeli pa so večinoma ostali brez snega. Na Agenciji RS za okolje (Arso) ob tem opozarjajo pred vnovičnim poplavljanjem morja, ki je v slovenski Istri težave povzročalo že v torek.

Sorodno























































































Omenjeni Krvavec

Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Rudolf Maister

Jurica Golemac