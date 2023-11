Behin: Zaposleni v klicnih centrih si zaslužijo primerno plačilo in primerne delovne razmere RTV Slovenija Uprava za zaščito in reševanje bo do prihodnjega petka sindikatu ministrstva za obrambo posredovala predlog za urejanje položaja operaterjev v klicnih centrih. Direktor uprave Leon Behin meni, da si zaposleni v klicnih centrih zaslužijo primerno plačilo.

