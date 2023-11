"SP v gravelu moja največja zmaga kariere. Prihodnje leto na Roubaix in Flandrijo!" RTV Slovenija Naslov svetovnega prvaka v makadamskem kolesarstvu je poseben dosežek, za kar je prejel priznanje na Večeru zvezd. Samo ali je res to njegova največja zmaga v zdaj že dolgi in bogati karieri? Matej Mohorič je tako prepričan že zaradi odziva in odmeva.

