Uroš Lipušček bo na evrovolitvah nosilec skupne liste DeSUS-a in Dobre države RTV Slovenija DeSUS in Dobra država sta predstavila skupno kandidatno listo, s katero bosta nastopila na junijskih evropskih volitvah. Nosilec bo nekdanji dopisnik RTV Slovenija, publicist, analitik in predavatelj Uroš Lipušček.

Sorodno