Mladi risi do 18 let zmagali na SP-ju v Talinu RTV Slovenija Slovenska mlada moška reprezentanca do 18 let je zmagovalka svetovnega prvenstva divizije I, skupine B, v Talinu. Slab začetek (poraz z Južno Korejo 3:5), a sanjski konec (zmaga s kar 11:2 proti Franciji) sta najstniškim risom prinesla napredovanje.

