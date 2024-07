Predstavniki združenj nasprotujejo delitvi psihoterapevtov na dva poklica RTV Slovenija Predstavniki psihoterapevtskih združenj in zveze pacientov nasprotujejo delitvi psihoterapevtov na dva poklica, saj menijo, da je to en samostojen poklic na različnih področjih. Predlog zakona predvideva kliničnega psihoterapevta in psihoterapevta.

Sorodno

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Janez Janša

Tanja Fajon

Tadej Pogačar