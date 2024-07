Tartinijev ključ, novi mladinski film, v katerem trije prijatelji razrešujejo uganke Pirana RTV Slovenija Mario, Robert in Barbara so junaki novega mladinskega filma, ki se na poletnih počitnicah spoprijateljijo v Piranu in se podajo na sled skrivnostim mesta. Film Tartinijev ključ je režiral Vinci Vogue Anžlovar, v kinematografe pa prihaja oktobra.

