Rusko sodišče je Evana Gershkovicha obsodilo na 16 let zapora RTV Slovenija Rusko sodišče je ameriškega novinarja Evana Gershkovicha obsodilo vohunjenja in mu prisodilo 16 let zapora. Je prvi ameriški novinar, obsojen zaradi obtožb vohunjenja v Rusiji po hladni vojni.

