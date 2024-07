Gasilci se še vedno borijo z ognjenimi zublji na severu Kalifornije in v Kanadi RTV Slovenija Požar, ki v severni Kaliforniji divja od srede, je do zdaj zajel več kot 142. 000 hektarjev površine, kar ga uvršča na sedmo mesto najhujših požarov v zgodovini te ameriške zvezne države. Gasilcem so v soboto nekoliko pomagale ugodnejše vremenske razmere.

