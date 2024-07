Nina Kostanjšek in Isak Žvegelj daleč od uvrstitve v polfinale RTV Slovenija Veslača Nina Kostanjšek in Isak Žvegelj se nista uvrstila v polfinale olimpijskih iger v enojcu. Oba sta v svojih četrtfinalnih skupinah zasedla 5. mesto, kar pomeni, da bosta nastopila v finalu C ali D. V polfinale so iz vsake skupine vodila tri mesta.

