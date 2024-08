V Združenem kraljestvu ponoči manj izgredov. Tri ljudi obsodili na zaporne kazni. RTV Slovenija V Združenem kraljestvu so v povezavi z nemiri in izgredi, ki so izbruhnili po napadu z nožem, tri osebe obsodili na zaporne kazni od 20 mesecev do treh let. Ponoči so sicer zaznali manj izgredov skrajnih desničarjev in nasilja kot v preteklih dneh.

