Dubrovnik spet kraljuje med hrvaškimi turističnimi mesti RTV Slovenija Dubrovnik je do oktobra letos ustvaril devet odstotkov več prihodov turistov in 10 odstotkov več prenočitev kot v istem obdobju lani, turistični delavci uspeh pripisujejo poudarku na turizem pred glavno sezono in po njej.

Sorodno