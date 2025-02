"Na upravnih enotah še vedno zaznavamo predsodke do tujcev" RTV Slovenija Zakaj je morala zdravnica, ki deset let živi v Sloveniji, pri priznavanju vozniškega dovoljenja iz BiH dokazovati, da ima pri nas socialne stike? Zakaj priseljena umetnica – samozaposlena v kulturi prek s. p. kot normiranka – ne more postati državljanka?

