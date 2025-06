Jessie J razkrila, da je zbolela za rakom dojke: "Potrebujem objem" RTV Slovenija Britanska pevka Jessie J je razkrila, da so ji odkrili zgodnjega raka dojke. Po koncertu na Wembleyju konec meseca jo čaka operacija. Novico je z oboževalci delila iskreno in z značilno mero humorja: "To je zelo dramatičen način za povečanje prsi. "

