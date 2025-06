Mujanović s 30 točkami zrežiral zmago nad Iranom po napetih petih nizih RTV Slovenija Odbojkarji Slovenije so dobili tudi drugo tekmo Lige narodov v Riu de Janeiru. Premagali so Iran s 3:2, zadnji niz so dobili s 15:12. Blestel je Nik Mujanović, ki je prispeval 30 točk.