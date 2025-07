Poslanci bodo obravnavali novelo zakona o vrtcih in KGZS-ju RTV Slovenija DZ bo v nadaljevanju redne seje med drugim obravnaval predlog novele zakona o vrtcih, predlog novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

