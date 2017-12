Generalni direktor policije Marjan Fank in ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar sta včeraj v Tacnu podelila medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost. Prejelo jih je 23 pogumnih in srčnih ljudi, ki so se izkazali s svojimi dejanji. Prejelo jih je 20 policistov (eden je že upokojen) in trije občani. Med njimi so tudi: Matija Rigler iz okolice Ribnice, Beno Dergan (pomožni p ...