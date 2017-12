Danes ob 4.54 uri je na avtocesti Novo mesto—Obrežje pri kraju Grmovlje, občina Škocjan, voznik osebnega vozila trčil v ograjo. Lažje poškodovanega voznika so na kraju nesreče oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško pa so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator in očistili razlite motorne tekočine. preberite več » ...