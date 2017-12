Nadzorniki SDH zvišali plače Glavini in Drobne Popovičevi Svet kapitala Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) so v petek na dopisni seji potrdili aneksa k pogodbama o zaposlitvi predsednice uprave SDH Lidie Glavina in članice uprave Nade Drobne Popovič, s katerima so jima občutno dvignili osnovno bruto plačo. Prva bo po novem prejemala skoraj 15.500 evrov bruto, druga pa nekaj manj kot 14.000 evrov.

