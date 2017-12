Puigdemont Madrid poziva, naj mu dovoli čim hitrejšo vrnitev v domovino 24ur.com Odstavljeni predsednik Katalonije Carles Puigdemont se želi čim prej vrniti v Katalonijo. "Želel bi se vrniti takoj zdaj. To bi bila dobra novica za Španijo," je dejal v Bruslju. Na vprašanje, ali bo znova doma do ustanovnega zasedanja parlamenta, je odgovoril, da "bi bilo to naravno". Ponovil je še, da je pripravljen prisluhniti vsakemu predlogu španskega premierja Rajoya.

