Založani ugnali Zagreb, Celjani visoko odpravili Mladost Sportal V sklopu lige AHL so hokejisti Slavije v soboto s 6:3 ugnali Zagrebčane, Celjani so podkurili Mladosti, Blejci pa so s 4:8 izgubili z Vojvodino, ki so jo dan prej premagali z enakim rezultatom.

Oglasi