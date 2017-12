Dovžan in Pojetova prvaka v superšprintu Delo Pokljuka - Na Pokljuki je potekalo državno prvenstvo v biatlonu v moderni disciplini supersprint. V odsotnosti Jakova Faka in Klemena Bauerja je med člani zmagal Miha Dovžan, pri dekletih je bila najhitrejša Urška Poje. Na 5 km preizkušnji s štirimi streljanji je Dovžan po enkrat zgrešil v leže in stoje, na koncu pa v cilju imel slabih 9 sekund prednosti pred Alexom Cisarjem, ki je zgrešil enkra

