(VIDEO) Vinko Gorenak o tem zakaj je podprl Pahorja, o Marjanu Šarcu in o tem zakaj bo “zbiral” glas topnews.si S poslancem SDS Vinkom Gorenakom smo se pogovarjali po prisegi predsednika Boruta Pahorja, za katerega pravi: “Predsednik Pahor ni moja politična opcija, to je dejstvo, ne. Jaz sem v prvem krogu jasno podprl našo kandidatko, ampak, če pa ocenjujem dosedanje predsednike republike, vse od Kučana Drnovška, do gospoda Turka, je pa predsednik Pahor daleč največji…

Sorodno



Oglasi