Leto 2017 med drugim prineslo tudi vozniško dovoljenje ženskam v Savdski Arabiji 24ur.com Ameriški časnik Washington Post v oceni iztekajočega leta 2017 piše, da vse ni bilo tako črno in navaja 17 dobrih stvari, ki so se zgodile. Med njimi sta obsodba vojnega zločinca Ratka Mladića v Haagu in poraz Islamske države v Iraku. Časopis opozarja, da vseh 17 dobrih stvari za vse bralce morda ne bo tako pozitivnih.

