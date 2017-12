Papež na praznik Gospodovega rojstva podelil blagoslov mestu in svetu Radio Ognjišče

Vesoljna Cerkev se veseli rojstva Jezusa Kristusa. Papež Frančišek je na današnji božični praznik rimskemu mestu in vsemu svetu podelil blagoslov popolnega odpustka Urbi et Orbi. Nato je vsem zbranim na Trgu svetega Petra v Vatikanu in milijonom ljudi, ki so dogodek spremljali prek medijev zaželel, naj Odrešenikov prihod prenovi srca, prebudi željo po graditvi bolj bratske in solidarne p...

