Polnočnicam sledile božične svete maše, škofje ordinariji večinoma v stolnicah Radio Ognjišče

V Cerkvi v Sloveniji so se danes vrstile božične svete maše. Tako kot nadškofa Stanislav Zore in Alojzij Cvikl so jih tudi ostali škofje ordinariji večinoma darovali v stolnih cerkvah, z izjemo koprskega škofa Jurija Bizjaka, ki je praznično bogoslužje vodil na dan Gospodovega rojstva vodil v konkatedrali Kristusa Odrešenika v Novi Gorici. Škofje ordinariji so v stolnih cerkvah darovali tudi polnočnice....

