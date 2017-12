Poglejte si, kdo se druži tudi po odhodu iz šova SiOL.net Henrik je šele v petek zapustil šov The Biggest Loser Slovenija in si zaželel druženja s svojimi nekdanjimi sotekmovalci. Rdeča skupina tako tudi po odhodu iz šova ostaja povezana in se še naprej podpira pri hujšanju.

Sorodno































Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Goran Dragić

Mitja Lesjak

Vid Kavtičnik