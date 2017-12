Zürich - Švicarski policisti so v ponedeljek na letališču v Zürichu v kovčku slovenske državljanke odkrili več kot dva kilograma kokaina, je danes sporočila policija švicarskega kantona Zürich. 25-letno Slovenko, ki je iz brazilskega Sao Paula prek Züricha potovala v Bruselj, so aretirali. Mamila so odkrili med pregledom prtljage v tranzitnem območju. Več kot dva kilograma kokaina je bilo skrito