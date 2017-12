Krkovič zaradi krivične sodbe in zapora toži državo za 600.000 evrov odškodnine Demokracija Upokojeni brigadir in nekdanji poveljnik specialne brigade Moris Tone Krkovič je pred nekaj dnevi na ljubljansko okrožno sodišče vložil tožbo zoper Republiko Slovenijo. Od države za 298 dni v zaporu zahteva 600.000 evrov in se ne strinja s ponujeno odškodnino…

