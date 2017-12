Ljubljana – Lienz in Bormio sta prizorišči, na katerih se bodo zadnjič letos v svetovnem pokalu merili alpski smučarji. Dekleta čaka danes slalom (10.30 in 13.30), jutri veleslalom, fante danes smuk (11.45), jutri kombinacija. Medtem ko slovenski smukači iščejo smučino, pa veleslalomistke kažejo zelo solidno formo. Po preizkušnjah v Franciji so slovenske tekmovalke izkoristile tudi kak prost tre