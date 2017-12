Seznam letošnjih najbolj branih prispevkov leta prikazuje, katere teme so bralce Delo.si letos najbolj zanimale. V letu 2017 se je prezgodaj poslovilo kar nekaj znanih slovenskih imen: igralec in režiser Gašper Tič, nevrokirurg Seyed Yousef Ardebili, košarkarski trener Jernej Čad, na hladen decembrski dan pa igralec Jernej Šugman. Njihove smrti so pretresle tudi bralce, saj so se novice o njihov