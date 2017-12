Kitajci so postavili velikanski spomenik psa, ki spominja na Donalda Trumpa Dnevnik Kitajci se pripravljajo na vstop v novo leto – po njihovem horoskopu se čez mesec in pol začenja leto psa. Neko nakupovalno središče se je ob tem nekoliko pošalilo in pred svoj vhod postavilo kip psa, ki zelo spominja na ameriškega predsednika

